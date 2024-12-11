Casio в США начала продажи экологичной серии часов G-Shock Urban Utility

Часы серии G-Shock Urban Utility от Casio поступили в продажу в США после их дебюта в Японии в прошлом месяце. В этой серии представлены четыре модели, выделяющиеся прочной конструкцией и использованием экологически чистых материалов.

Среди моделей — DW-5610UU и GA-B2100LUU, обе из которых имеют рамки и ремешки из пластика на биологической основе.

Модель DW-5610UU доступна в зелёном и сером цветах и обладает классическим дизайном G-Shock, перевёрнутым ЖК-дисплеем и светодиодной подсветкой Super Illuminator. GA-B2100LUU, представленная в бежевом и сером цветах, имеет современный дизайн с двойной рамкой и лёгким углеродным корпусом.

Обе модели обеспечивают защиту от ударов и водонепроницаемость до 200 метров, что делает их идеальными для активного использования.

Часы поддерживают подключение по Bluetooth для синхронизации с приложением CASIO WATCHES, что позволяет автоматически обновлять время и получать напоминания. Они работают от солнечной батареи и могут сохранять заряд до 18 месяцев без солнечного света.

Цены на модели GA-B2100LUU пока не указаны, но ожидается, что они будут стоить около 170 долларов. Модели DW-5610UU также скоро появятся в продаже.

Кроме того, Casio выпустила в США серию G-Shock Flame Inside, состоящую из четырёх моделей в оранжевом и синем цветах, символизирующих интенсивность и стойкость.