Casio представила новые экологичные G-Shock в Великобритании

Компания Casio запустила в Великобритании две новые модели часов G-Shock — GW-5000HS-7ER в белом цвете и GW-5000HS-1ER в черном.

Эти часы, стоимостью 279 фунтов стерлингов (31 100 руб.), сохраняют классический квадратный дизайн, но теперь соответствуют современным экологическим стандартам.

В новых моделях использованы компоненты из биоразлагаемых материалов. Безель и ремешок изготовлены из смолы на биологической основе, что снижает негативное воздействие на окружающую среду, не жертвуя прочностью.

Корпус часов выполнен из нержавеющей стали с защитным DLC-покрытием и обладает водонепроницаемостью до 200 метров.

Часы также оснащены функцией Tough Solar, что позволяет избежать использования одноразовых батареек, а также функцией Multi-Band 6 для автоматического определения времени.

В них есть мировое время, пять будильников, секундомер и двойная светодиодная подсветка. Обе модели собраны на заводе Yamagata Casio, где появились первые G-Shock в 1983 году.

Несмотря на более высокую цену по сравнению с другими моделями G-Shock, серия GW-5000HS нацелена на тех, кто ценит традиции и экологичность. Часы уже доступны для покупки на сайте G-Shock в Великобритании.

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