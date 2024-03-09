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Casio представила новые часы серии Pro Trek

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Casio расширяет линейку Pro Trek двумя новыми часами, PRG-340SC-2 и PRG-340SC-5, предназначенными для людей, которые любят проводить время на свежем воздухе.

Эти часы, получили цифровой компас, барометр, высотомер и термометр. Они также оснащены специальным двухслойным ЖК-дисплеем, который одновременно отображает различные типы информации.

Ключевым аспектом этих новых моделей является их экологичность. Ремешки изготовлены из переработанных кусочков смолы, из смолы также сделан и корпус часов. Причем именно смола дает каждым ремешкам свой уникальный внешний вид.

Обе модели работают на солнечной энергии и выдерживают погружение на глубину до 100 метров. Они также рассчитаны на работу при низких температурах, до -10 ° C.
Цена этих часов составляет 250 долларов, в настоящее время они доступны для предварительного заказа на Amazon, а доставка начнется 1 апреля 2024 года.

Casio представила новые часы серии Pro Trek Casio представила новые часы серии Pro Trek

Источник: gizmochina

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