Casio представила недорогие фитнес-часы WS1400H по цене дешевле 30 долларов

Компания Casio представила две новые модели фитнес-браслетов: WS1400H-2AV и WS1400H-8AV. Модель WS1400H-2AV выполнена в элегантном синем дизайне, а WS1400H-8AV — в кремовом.

Серия WS1400H разработана для активного образа жизни. Обе модели имеют секундомер с точностью до 1/100 секунды, таймер обратного отсчёта и возможность записи до 60 кругов, что помогает отслеживать тренировки.

Дополнительные функции включают два часовых пояса, три будильника и почасовые сигналы, что делает часы универсальными для повседневного использования.

Часы водонепроницаемы до 100 метров, что позволяет использовать их для плавания и других водных видов спорта. Прочный корпус и полимерный ремешок обеспечивают долговечность, а лёгкий вес в 43 грамма повышает комфорт при ношении. Батарея CR2025 обеспечивает работу устройства до 10 лет без необходимости замены.

На каждом браслете установлен ЖК-дисплей с жёлтой светодиодной подсветкой, обеспечивающей хорошую видимость в различных условиях освещения. Подсветка имеет регулируемое время работы — 1,5 или 3 секунды.

Размеры корпуса составляют 47,2 × 44,5 × 13,4 мм, а ремешок подходит для запястья размером от 145 до 215 мм. Основные функции включают секундомер, таймер, два часовых пояса и автоматический календарь до 2099 года. Точность часов — ±30 секунд в месяц.

Стоимость каждой модели составляет 29,95 долларов США, что делает их привлекательным выбором для пользователей. В настоящее время часы доступны для покупки в интернет-магазине Casio в США.