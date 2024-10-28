Casio представила лимитированные часы стоимостью 700 000 рублей

Casio представила лимитированную модель часов G-SHOCK MR-G, вдохновленную японским самурайским искусством.

Эти часы поступят в продажу в ноябре 2024 года, и их тираж составит всего 800 экземпляров, что делает их особенно привлекательными для коллекционеров. Цена на часы составит 1,1 миллиона иен, что эквивалентно примерно 700 тысячам рублей.

Главной особенностью MR-G является уникальный дизайн, который отражает стиль катаны Juryoku-Maru: San, изготовленной японским мастером Камиямой Терухирой.

Безель часов выполнен из рекристаллизованного титана и имеет характерный рисунок, напоминающий о клинках ручной ковки. Сине-серое покрытие корпуса придает ему блестящий вид, схожий с лезвием катаны.

Ремешок часов также уникален: он выполнен в технике «aogai-nuri», которая имитирует лакировку и перламутровую инкрустацию, используемую в ножнах меча. Эта техника создает эффект мерцания, который меняется в зависимости от освещения. На задней крышке часов находится индивидуальный номер и ручная надпись от Камиямы Терухиры.

Кроме стильного дизайна, MR-G оснащены всеми современными технологиями Casio, включая Bluetooth и солнечные батареи для зарядки. Часы также обладают хорошей устойчивостью к царапинам и ударам благодаря сапфировому стеклу и корпусу из титанового сплава.