Casio анонсировала выпуск первых противоударных смарт-часов G-Shock GSW-H1000

От компании Casio поклонники уже давно ждут полноценные смарт-часы под управление операционной системы Wear OS.

В мае Casio начнет продажи новых смарт-часов GSW-H1000 серии G-Shock. Новые часы разрабатывались для спортсменов и экстремалов.

Новинка получила дизайн знаменитой серии G-Shock и 1,32-дюймовый круглый экран с разрешением 320 на 320 пикселей.

В компании часы оснастили многослойным экраном, где первый черно-белый и служит для отображения времени и другой полезной информации.

Второй дисплей цветной, и на нем отображается навигационная карта, данные сенсоров и уведомления.



С Casio G-Shock GSW-H1000 можно погружаться под воду на глубину до 200 метров и заниматься активными видами спорта, а для этого устройство получило защищенный корпус и управление боковыми кнопками.

Смарт-часы оснащены GPS модулем, барометром, датчиком частоты сердечных сокращений и альтиметром.