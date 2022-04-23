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Canalys: в Индии отгрузили 38 млн смартфонов в первом квартале 2022 года

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Последний отчет Canalys показывает, что в первом квартале 2022 года поставки смартфонов в Индии составили 38 млн единиц, что всего на 2% больше, чем годом ранее поскольку ведущие производители страдали от периодической нехватки комплектующих.
В отчете отметили, что, несмотря на снижение по сравнению с предыдущим периодом, Xiaomi по-прежнему занимает первое место с 8 млн устройств, а Samsung — второе с показателем 6,9 млн устройств.

Кроме того, у Realme был самый сильный рост среди пяти ведущих производителей: поставки выросли на 40% в годовом исчислении до 6 миллионов единиц.

Vivo и OPPO замыкают пятерку лидеров с поставками 5,7 млн и 4,6 млн единиц соответственно.

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