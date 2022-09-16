Call of Duty забанил 500 000 «токсичных пользователей»

Команда Call of Duty забанила 500 000 игроков, чтобы «удалить токсичных пользователей». Его приверженность «борьбе с токсичным поведением» также включает переименование учетных записей и новую технологию фильтрации оскорбительных выражений.

Команда Call of Duty изложила свои усилия по «борьбе с токсичным поведением», включая новый Кодекс поведения для серии Call of Duty.

«Мы знаем, что устранение токсичности требует постоянных усилий в режиме 24/7. После нашего последнего обновления сообщества Call of Duty наши команды по обеспечению соблюдения и борьбе с токсичностью продолжали работать, включая очистку нашей глобальной базы данных игроков для удаления токсичных пользователей», — Call of Duty. говорит команда.

В результате 500 000 учетных записей были заблокированы и 300 000 учетных записей были переименованы после внедрения «автоматизированных систем фильтрации», которые помогают сортировать текстовый чат и имена учетных записей. «Отчасти благодаря этим усилиям мы наблюдаем более чем на 55 % снижение количества сообщений об оскорбительных именах пользователей и клановых тегах от наших игроков по сравнению с прошлым годом только в августе месяце в Call of Duty: Warzone. », — продолжает пост.

Также был изложен новый Кодекс поведения, который состоит из трех ключевых элементов: относиться ко всем с уважением, честно конкурировать и сохранять бдительность. «В рамках этой инициативы игрокам будет представлен и предложено принять новый Кодекс поведения в игре, начиная с открытого бета-тестирования Call of Duty: Modern Warfare II».

Что касается других новостей Call of Duty, глава PlayStation Джим Райан недавно ответил на предложение Microsoft оставить Call of Duty на PlayStation еще на три года сверх текущего соглашения, назвав его «неадекватным во многих отношениях».