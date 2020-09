Тираж Call of Duty: Modern Warfare превысил 30 млн копий

Тираж Call of Duty: Modern Warfare превысил 30 миллионов копий, проданных на различных платформах. Об этом сообщил во время сегодняшней трансляции NVIDIA генеральный директор Дженсен Хуанг. Во время отчета о доходах в мае Activision Blizzard сообщила, что игра стала самой продаваемой игрой в истории франшизы и в ней было больше игроков, чем в любой другой серии игр на тот момент. Игра выпущена в октябре 2019 года, так что ее неизменный успех на данный момент впечатляет. В ноябре также выйдет Call of Duty: Black Ops Cold War, и будет интересно посмотреть, подойдет ли эта игра так же хорошо для издателя.

Большая часть успеха Call of Duty: Modern Warfare, вероятно, может быть связана с постоянным потоком обновлений игры. В Modern Warfare Activision также искала способы удержать базу игроков в одном месте. В результате в Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered в этом году не было многопользовательского компонента. Это интересная стратегия, и она имеет смысл с точки зрения долговечности Modern Warfare. Будет интересно посмотреть, как долго Activision будет поддерживать игру, но если эти продажи продолжатся, издатель может продолжать добавлять новые карты, режимы, операторов и оружие в течение довольно долгого времени.

Ранее сегодня NVIDIA также предоставила информацию об еще одной записи во франшизе Call of Duty. Во время трансляции компания продемонстрировала трассировку лучей Black Ops Cold War. Судя по тому, что было замечено до сих пор, определенно кажется, что эта игра станет демонстрацией оборудования следующего поколения, когда она появится в ноябре этого года. Трейлер, демонстрирующий трассировку лучей, можно найти в твите ниже.

При всем этом успехе кажется, что франшиза Call of Duty останется основным продуктом для Activision в обозримом будущем. Между Call of Duty: Mobile, Modern Warfare, Warzone и грядущей холодной войной Black Ops сейчас самое лучшее время для поклонников франшизы.