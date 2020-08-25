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Call of Duty: Black Ops Cold War будет эксклюзивом сервиса Battle.net

25.08.2020 15:33

Более подробная информация о выпуске игры появится в Warzone. Blizzard Entertainment подтвердила, что предстоящая Call Of Duty: Black Ops Cold War будет выпущена исключительно через ее онлайн-магазин Battle.net .

Впервые новость была объявлена ​​на новостном сайте Call Of Duty Charlie Intel, который получил рекламное письмо от Blizzard в преддверии анонса игры 26 августа. Новость не должна стать сюрпризом для давних последователей франшизы, поскольку названия в серии, такие как Call Of Duty: Modern Warfare и Warzone , также являются эксклюзивом Battle.net.

В письме также подтверждено, что ПК-версией Black Ops Cold War занимается канадский разработчик Beenox. С 2015 года компания участвовала в разработке ряда игр Activision , включая Modern Warfare и предстоящий ремастер Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2.

Call Of Duty: Black Ops Cold War была официально анонсирована на прошлой неделе (20 августа) после того, как популярные стримеры разослали серию игр и тизеров в альтернативной реальности .

В этом году премиум -игра Call Of Duty будет полностью раскрыта на карте Verdansk в Warzone в среду, 26 августа. Ожидается, что во время демонстрации будет раскрыта дополнительная информация об игре, включая дату ее выпуска и поддержку следующего поколения.

Что касается других новостей Call Of Duty , в последнем обновлении Modern Warfare и Warzone внесен ряд корректировок оружия и исправлений ошибок . Обновление значительно снижает урон верхней части туловища, наносимый Bruen MK9 в обеих играх. Также была увеличена отдача популярного оружия для базового оружия и магазина на 60 патронов.

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