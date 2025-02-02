Call of Duty: Black Ops 6 и Warzone страдают от хакерских атак

В Call of Duty: Black Ops 6 и Warzone наблюдаются проблемы с хакерами, несмотря на обновление системы защиты Ricochet от читов. Activision пыталась улучшить защиту в новом сезоне, но хакеры продолжают использовать инструменты для отключения игроков из матчей.

Недавно пользователь ItsHapa опубликовал видео, показывающее, как внутренний инструмент отключает игроков соперника, что вынуждает команды сдаваться. Популярность игр делает их мишенью для мошенников, что также угрожает киберспортивному сообществу, где ставки достигают миллионов долларов.

Activision обновила свою античит-технологию Ricochet, которая работает на уровне драйверов для выявления читов, таких как aimbots. С момента запуска системы в декабре компания забанила более 130 000 читеров. Однако новые инструменты позволяют небольшому числу хакеров портить игру для всех.

С началом второго сезона 28 января Activision надеялась, что Ricochet решит проблемы с эксплойтами. Консольные игроки могут отказаться от матчей с ПК-геймерами, где мошенничество чаще всего происходит. Однако разочарование сообщества растет, и Activision пока не прокомментировала новые методы отключения игроков.

Согласно данным SteamCharts, количество игроков в Black Ops 6 и Warzone резко снизилось с декабря, и многие геймеры начинают искать альтернативные игры, пока проблемы с читами не будут решены.