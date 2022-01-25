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Экс-сотрудники Blizzard, SEGA и Ubisoft основали новую компанию New Tales

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На рынке появилась новая игровая студия — New Tales, которая будет заниматься выпуском собственных проектов, и выпускать игры других студий.

Основателями New Tales стали бывшие сотрудники Activision Blizzard, Sega и Lucas Arts.

Как написано на сайте новой студии, ее создали увлеченные игроки и ветераны индустрии.

На сайте также представили несколько принципов студии. Например, она будет в первую очередь ориентирована на игровое сообщество, новые технологии и поддержание тесных связей с командами и партнёрами.

Пока неизвестно какими проектами займется New Tales, но ожидается что анонсы появятся в ближайшее время.

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