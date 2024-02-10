Бывшего инженера компании Apple отправили в тюрьму за кражу секретов Project Titan

История Сяоланя Чжана, бывшего инженера Apple, завершилась приговором за кражу секретов проекта Titan.

В 2018 году в отпуске по уходу за ребёнком он воспользовался доступом для скачивания и уноса конфиденциальной информации.

Покинув компанию, Чжан устроился в китайский стартап, разрабатывающий схожую технологию, что вызвало подозрения у службы безопасности Apple. Команда безопасности Apple нашла украденные файлы с данными об автономном автомобиле — Project Titan.

В августе 2021 года он признал вину, суд приговорил Сяоланя Чжана к 120 дням тюрьмы с 3-летним испытательным сроком и выплате компенсации в 146 тыс. долларов.