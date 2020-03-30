Бюджетный Xiaomi Redmi 9 показали на первой фотографии

Бюджетный Xiaomi Redmi 9 показали на первой фотографии30.03.2020 20:02
Недавно новый недорогой смартфон бренда Redmi 9 показывали на эскизах, но теперь новинку инсайдеры показали на фотографии.
Один из инсайдеров слил в Сеть фото, на котором запечатлён Xiaomi Redmi 9. Этому смартфону приписывают звание самого бюджетного среди устройств с четверной камерой.
В аппарате будет установлено четыре модуля в основной камере, среди которых будут сенсоры на 13, 8, 5 и 2 Мп.
Также новинке приписывают процессор MediaTek Helio G80 и цветовую гамму представленную фиолетовым и зеленым вариантами окраса корпуса.
По предварительным данным стоимость Redmi 9 составит около 10 тыс. рублей.
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