Бюджетный Vivo Y18 вышел в Индии 90-герцовым экраном и защитой от воды

Vivo Y18 является последним бюджетным телефоном бренда, который обладает некоторыми интересными характеристиками, несмотря на свою доступную цену.

Vivo Y18 оснащен 6,56-дюймовым ЖК-дисплеем с разрешением HD+ и сертификацией TUV Rheinland. Максимальная яркость дисплея составляет 840 нит.

Хотя разрешение ниже, чем у некоторых других смартфонов, экран компенсируется частотой обновления 90 Гц, что обеспечивает более плавное отображение.

Под капотом устройства находится процессор MediaTek Helio G85, работающий вместе с 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти.

Пользователи могут расширить хранилище с помощью слота для карт памяти microSD и даже увеличить объем оперативной памяти с помощью расширения виртуальной памяти на 4 ГБ.

Смартфон оснащен 50-мегапиксельной двойной камерой на задней панели и 8-мегапиксельной фронтальной камерой для селфи.

Для питания этого устройства используется аккумулятор емкостью 5000 мАч, поддерживающий быструю проводную зарядку в течение 15 минут через разъем USB Type-C.

Стоит отметить, что блок зарядки не входит в комплект поставки. Среди других функций стоит отметить настраиваемый интерфейс FunTouch OS 14, основанный на Android 14, боковой сканер отпечатков пальцев и класс защиты от воды и пыли IP54.

Стоимость Vivo Y18 начинается от 8 999 индийских рупий (около 10 тыс. рублей) за версию с 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной памяти.

Вариант с 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти стоит 9 999 индийских рупий (почти 11 тыс. рублей).