Бюджетный телефон Samsung Galaxy A33 получил обновление

В четверг Samsung представила телефон Galaxy A33 в рамках мероприятия Galaxy A, на котором также был представлен Galaxy A53 5G за 450 долларов.

Во вторник просочились изображения более дешевого телефона Galaxy , а мероприятие в четверг подтвердило, что он будет иметь 6,4-дюймовый дисплей Super AMOLED и стереодинамики.

Телефон Galaxy A33 занимает определенный пробел в своей более дешевой линейке Galaxy A, будучи немного дороже, чем Galaxy A13 5G за 250 долларов, но дешевле, чем Galaxy A53.

Мероприятие Samsung Galaxy A проходит чуть более чем через неделю после того, как Apple представила новый iPhone SE с поддержкой 5G за 429 долларов, что ставит его в тот же ценовой диапазон, что и эти телефоны Galaxy A. В отличие от стиля Samsung, выпускающего бюджетные телефоны, которые выглядят как телефоны Galaxy S, но с более низкими характеристиками, Apple сделала наоборот, с дизайном, который имитирует iPhone 8 2017 года, но включает в себя новейший процессор A15 Bionic, который можно увидеть в линейке iPhone 13.