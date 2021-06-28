Бюджетный смартфон TECNO Spark Go 2021 выйдет 1 июля в Индии

TECNO Mobile подтвердила, что новый бюджетный смартфон бренда из серии Spark, получивший название Spark Go 2021, будет официально представлен на индийском рынке 1 июля. Тизер подтверждает, что телефон будет доступен для покупки исключительно через Amazon.

Как видно из названия, телефон будет запущен в качестве преемника TECNO Spark Go 2020, запущенного в сентябре прошлого года. Также было подтверждено, что в смартфоне будет 6,52-дюймовый дисплей с разрешением экрана HD+.

Ожидается, что устройство будет оснащено улучшенным процессором по сравнению с четырехъядерным чипсетом MediaTek Helio A20, который использовался в его предшественнике. Телефон, вероятно, будет предлагать 2/3 ГБ оперативной памяти и 32/64 ГБ встроенной памяти, но на данный момент это только предположения.

В отделе камеры на телефоне будет установлена ​​двойная камера, которая будет включать в себя 13-мегапиксельный основной датчик и неизвестный вторичный датчик с поддержкой обработки изображений на базе искусственного интеллекта.

На лицевой стороне устройства будет 8-мегапиксельная камера для селфи и видеозвонков с поддержкой светодиодной вспышки и функций искусственного интеллекта. Он также оснащен сканером отпечатков пальцев на задней панели для дополнительной безопасности.

В отделе программного обеспечения телефон, скорее всего, будет работать под управлением Android 11 Go Edition с настраиваемым пользовательским интерфейсом HiOS 7.6 наверху и будет питаться от батареи емкостью 5000 мАч, такой же, как и его предшественник.

TECNO Spark Go 2021 будет доступен в трех цветовых вариантах в Индии — черном, синем и оранжевом. Как уже отмечалось, он будет продаваться на Amazon.in после официального запуска на индийском рынке 1 июля.

Источник — Astera.