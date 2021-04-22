Бюджетный смартфон Samsung Galaxy A22 с 5G показали на первых рендерах

Samsung Galaxy A22 станет самым доступным смартфоном компании с поддержкой 5G.

Недавно стала появляться информация про новый недорогой 5G-смартфон от компании Samsung, а накануне в Сети появились качественные рендерные изображения будущей новинки.

Изображениями поделился известный инсайдер @OnLeaks. Он на портале Voice опубликовал снимки Galaxy A22, который должен появится в ближайшее время.

На изображениях можно увидеть аппарат с 6,5-дюймовым экраном и каплевидным вырезом под фронтальную камеру.

На тыльной стороне в квадратном блоке размещена тройная камера и светодиодная фотовспышка.

Основной датчик должен быль на 48 Мп.

В аппарате также будет боковой сканер отпечатка пальца, стандартный разъем для наушников и порт USB Type-C для зарядки.

Инсайдер сообщает, что Galaxy A22 будет предлагаться в нескольких конфигурациях. Самая доступная получит 3 ГБ оперативной и 32 ГБ постоянной памяти.