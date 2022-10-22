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Бюджетный смартфон Samsung Galaxy A14 5G получит огромный экран и тройную камеру

Автор На чтение 1 мин Просмотров 216 Опубликовано

Samsung готовит новый недорогой смартфон с поддержкой сетей пятого поколения.
Корейская компания в этом году выпустит Samsung Galaxy A14 5G. Изображения этого смартфона накануне появились в сети.

Источником рендерных изображений стал производитель чехлов, который показал как будет выглядеть будущая новинка в прозрачном бампере.

Можно увидеть, что Samsung Galaxy A14 5G получит тройную камеру и каплевидный вырез для фронтальной камеры.

Технических характеристик аппарата пока нет, но ранее авторитетный инсайдер раскрывал размеры смартфона — 167,7 x 78,7 x 9,3 мм. В Samsung Galaxy A14 5G будет установлен экран диагональю 6,8-дюйма.

Бюджетный смартфон Samsung Galaxy A14 5G получит огромный экран и тройную камеру Бюджетный смартфон Samsung Galaxy A14 5G получит огромный экран и тройную камеру

Samsung Samsung Galaxy A14 5G
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