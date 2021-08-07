Бюджетный смартфон Samsung Galaxy A12 Nacho вышел на рынок России

Samsung на российском рынке начала продажи бюджетного смартфона модели Galaxy A12 Nacho. Наш рынок стал первым, где появилась эта модель.

Пока Galaxy A12 Nacho доступен только в «Связном», его ритейлер предлагает за 11 990 рублей, причем устройство сразу доступно со скидкой в 1000 рублей.

Samsung Galaxy A12 Nacho получил модельный номер SM-A127F, и в отличие от обычного Galaxy A12 с модельным номером SM-A125F, он отличается процессором.

В Galaxy A12 установлен MediaTek Helio P35, тогда как в Galaxy A12 Nacho — Exynos 850. Как обычно, корейская компания в описании к устройству не указывает модель чипа, но по описанию это фирменный Exynos.



Galaxy A12 Nacho получил экран с вырезом. Диагональ дисплея 6,5 дюйма, а разрешение 720х1600 пикселей.

Памяти в новинке может быть установлено 32, 64 и 128 ГБ. На тыльной стороне смартфона находится четверная камера с датчиками 48 Мп, 5 Мп, 2 и 2 Мп, в вырезе дисплея установили датчик изображения на 8 Мп.

Под «капотом» находится аккумулятор на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки и модуль NFC для бесконтактных платежей.