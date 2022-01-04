Представленный в начале прошлого месяца смартфон менее чем через неделю станет доступен для покупки.

Во время презентации представители компании не объявляли сроки продаж, но теперь производитель сообщил, что бюджетный смартфон Samsung Galaxy A03 выйдет на рынок 10 января за 150 долларов.

Устройство начального уровня имеет 6,5-дюймовый дисплей и большой емкости батарею. Так, аккумулятор в новинке имеет емкость 5 000 мАч, но не получил поддержку быстрой зарядки.

Основная камера в модели получила модули на 48 и 2 Мп, а также в смартфоне установлен процессор UNISOC T606, 3 или 4 ГБ оперативной и 32 или 64 ГБ встроенной памяти.