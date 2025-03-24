Бюджетный смартфон Redmi A5 4G скоро появится в Европе

Смартфон Redmi A5 4G незаметно вышел в продажу в Бангладеш на прошлой неделе, и теперь ожидается его появление в Европе.

Redmi A5 4G относится к бюджетному сегменту, но имеет несколько интересных особенностей для своей цены. Он оснащён 6,88-дюймовым ЖК-дисплеем с частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 1500 нит — это редкость для недорогих телефонов, хотя разрешение 1640 x 720 может быть недостаточным.

В основе устройства лежит чипсет Unisoc T7250, который подходит для базовых задач, но не больше. Он работает с оперативной памятью LPDDR4X и накопителем eMMC 5.1, что может повлиять на скорость загрузки приложений.

Основная камера имеет 32-мегапиксельный сенсор, а фронтальная — 8-мегапиксельный, что лучше, чем у многих бюджетных моделей, хотя качество изображений зависит от программной обработки. Аккумулятор ёмкостью 5200 мАч поддерживает зарядку 18 Вт, что должно обеспечить длительное время работы.

Смартфон работает на Android 15 (Go Edition), предназначенном для менее мощных устройств. Среди других функций — боковой сканер отпечатков пальцев, Bluetooth 5.2, USB-C, разъём для наушников 3,5 мм и слот для карты microSD до 2 ТБ.

Ожидается, что в Европе Redmi A5 4G будет стоить 149 евро за версию с 4 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. Официальной информации о дате выхода пока нет, но анонс для Европы может состояться в ближайшее время.