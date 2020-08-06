Бюджетный смартфон Realme C12 получил батарею на 6000 мАч

100-долларовый смартфон Realme C11 скоро получит преемника, упоминание о котором уже обнаружили в базе регулятора.

Это будет модели с названием Realme C12 и как стало известно из официальных источников, у нее будет установлена батарея емкостью 6 000 мАч.

У актуального смартфона АКБ имеет емкость 5 000 мАч. Несмотря на увеличение аккумулятора зарядка будет по-прежнему 10-ватной.

Какие еще произойдут изменения в смартфоне информации пока нет. Стоит отметить, что Realme C11 пользуется отличным спросом на рынке.

На старте продаж, который состоялась в конце июля, компания смогла распродать партию за несколько минут. В первой партии насчитывалось 150 тыс. экземпляров устройства.