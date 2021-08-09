Бюджетный смартфон OnePlus Nord N200 прошёл тест на прочность

OnePlus больше не является брендом, предлагающим только флагманские смартфоны премиум-класса, но также имеет линейку бюджетных смартфонов под брендом OnePlus Nord. OnePlus Nord N200 — последнее устройство в этой серии по цене около 240 долларов.

При такой низкой цене очевидно, что компания пошла на компромисс в некоторых аспектах смартфона. Однако, похоже, устройство достаточно хорошо, чтобы выдержать испытание на прочность JerryRigEverything.

Примечательно, что во время теста на изгиб что-то внутри телефона, похоже, сломалось, но что именно произошло, YouTube еще не раскрыл, и для этого нам придется подождать немного дольше. Однако после теста кажется, что устройство работает нормально, даже если что-то сломалось внутри.

В тесте на царапины для дисплея экран начинает показывать царапины с уровня 6, в то время как на уровне 7 появляются более глубокие канавки на панели дисплея, что неплохо. Это указывает на то, что OnePlus выбрала стеклянный дисплей вместо пластиковой панели.

Рамка OnePlus Nord N200 сделана из пластика, который можно легко поцарапать или отрезать острым предметом. Не только рамка, но и другие компоненты смартфона, расположенные по бокам телефона, в том числе кнопка регулировки громкости и сканер отпечатков пальцев, также выполнены из пластика.

Задняя панель телефона, которая выглядит как стекло с матовым покрытием, также сделана из пластика, подверженного царапинам. Дисплей смартфона выдержал испытание ожога. Хотя из-за этого экран стал черным в определенной области, через несколько секунд он снова начал работать без каких-либо проблем.

Источник — Astera.