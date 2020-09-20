Бюджетный смартфон LG K42 получил уникальный дизайн

В компании LG предложили новый смартфон LG K42, который будет выделяться на фоне обычных смартфонов.

Для этого был использован простой способ – наклейки. За счет наклеек пользователь получает необычное оформление задней панели, которое освежает привычный дизайн смартфона.

Наклейка или пленка получила название Unique Wave Pattern. Представленный бюджетный смартфон получит 6,6-дюймовый дисплей разрешением HD+ и процессор MediaTek Helio P22.

Оперативной памяти будет доступно 3 ГБ, а встроенной – 64 ГБ. На задней панели располагается камера с датчиками на 13, 5, 2 и 2 Мп, а для селфи будет доступен 8-мегапиксельный датчик.

За автономную работу аппарата будет отвечать батарея на 4000 мАч. О стоимости этого смартфона компания говорить пока не стала.