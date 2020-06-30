Бюджетный смартфон Honor 9A появился в России

Бренд Honor запустил в России продажи недорого смартфона Honor 9A, который имеет бюджетные характеристики, но емкий аккумулятор.

Новинка на российском рынке предлагается по цене 10 990 рублей за версию с 3 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти. Стоит отметить, что в Китае этот же смартфон продается с 4 ГБ ОЗУ.

Основой для европейской версии является процессор MediaTek Helio P22, тогда как китайский вариант построен на Helio P35.

Экран смартфона имеет диагональ 6,3 дюйма, а его разрешение составляет 1600 х 720 точек. Фронтальная камера получила датчик на 8 Мп, а основная камера тройная с модулями на 13, 5 и 2 Мп. В китайском варианте основная камера имеет два модуля.

Также в смартфоне стоит отметить наличие модуля NFC и обычного разъема для наушников.

Что касается аккумулятора, то он имеет емкость 5 000 мАч и поддерживают технологию обратной зарядки. Сервисов Google в этом устройстве нет.