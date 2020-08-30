Бюджетный смартфон Gionee Max запущен в Индии

Недавно Gionee представила свой первый смартфон 2020 года в Индии. Gionee Max — новейшее устройство начального уровня, представленное в индийском сегменте до 6 000 рупий (аналогично и в рублях). Смартфон продается в Индии по цене 5 999 рупий и доступен в одном варианте с 2 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ для хранения. Телефон будет доступен на Flipkart с 31 августа.

Gionee Max оснащен восьмиъядерным процессором Unisoc 9863A SoC в паре с 2 ГБ оперативной памяти. До 32 ГБ памяти телефона можно расширить с помощью карты microSD (до 256 ГБ). Gionee Max работает под управлением Android 10 «из коробки».

Устройство оснащено 6,1-дюймовой ЖК-панелью HD + IPS с соотношением сторон 19,5: 9. В телефоне есть водяной вырез с фронтальной камерой на 5 МП. На задней панели Gionee Max установлена ​​двойная камера с основным датчиком 13 МП и датчиком глубины.

Одна из самых ярких особенностей Gionee Max — это массивная батарея емкостью 5000 мАч. Аккумулятор поддерживает проводную зарядку мощностью 10 Вт. Возможности подключения к Gionee Max включают разъем для наушников, 4G VoLTE и Bluetooth 4.2. Gionee Max выпускается в трех цветах, включая красный, черный и королевский синий.