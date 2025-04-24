Бюджетный смартфон Apple iPhone 16e резко подешевел на российском рынке. Как сообщает портал Hi-Tech Mail, стоимость модели снизилась до 50 тысяч рублей, что на 35% меньше стартовой цены. На некоторых маркетплейсах устройство предлагается и дешевле — от 48 тысяч рублей, однако в этих случаях речь идёт о версиях, предназначенных для американского рынка и поддерживающих только eSIM.

iPhone 16e стал первой моделью новой линейки «e», пришедшей на смену серии SE. Смартфон был представлен в феврале 2025 года, и тогда его минимальная цена в России составляла 77,9 тысячи рублей. Уже в марте она опустилась до 60 тысяч, а к концу апреля — до 50 тысяч.

Новинка сочетает элементы разных поколений iPhone. В ней используется 6,1-дюймовый OLED-дисплей от iPhone 14 с частотой обновления 60 Гц, а также процессор Apple A18 — как в базовой модели iPhone 16, но с урезанным графическим модулем. Основная камера — одна, на 48 Мп.

Среди других особенностей — поддержка ИИ-функций Apple Intelligence, разъём USB-C, кнопка действия вместо привычного переключателя звука и фирменный модем Apple C1. Новый iPhone предназначен для пользователей, ищущих баланс между возможностями и ценой.

Аналитики считают снижение стоимости iPhone 16e признаком адаптации Apple к рыночным условиям, а также возможной реакцией на колебания спроса и валютного курса.