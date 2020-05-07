Бюджетный Samsung Galaxy A21s показали на рекламном видео

Компания Samsung скоро может провести презентацию нового недорого, но долгоиграющего смартфона.

Новинка с названием Samsung Galaxy A21s уже засветилась в официальном рекламном видео. Появление этого ролика может указывать на скорый анонс смартфона.

Напомним, что около месяца назад состоялась презентация Galaxy A21, а теперь к выходу готовят Galaxy A21s, у которого, как ожидается, будет установлен процессор Exynos 850, а также камера на 48 Мп и аккумулятор на 5 000 мАч.

Кроме этого модели приписывают поддержку функции Live Camera, которая позволит проводить в социальных сетях или YouTube прямые трансляции.