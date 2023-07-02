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Бюджетный Redmi Note 12R получил новый процессор Snapdragon 4 Gen 2

Автор На чтение 1 мин Просмотров 102 Опубликовано

На китайском рынке недавно дебютировал смартфон Redmi Note 12R, который получил новый процессор Snapdragon 4 Gen 2.

Новинка представляет собой доступную модель по цене около 12 тыс. рублей в эквиваленте. В ней есть 6,8-дюймовый дисплей IPS с разрешением FHD+ и частотой обновления до 90 Гц.

Камера для селфи имеет разрешение 5 Мп, а основная получила два датчика, где один разрешением 50 Мп, а второй это датчик глубины. За автономность устройства будет отвечать батарея на 5 000 мАч с поддержкой 18-ватной зарядки.

Работает смартфон  под управлением Android 13 c оболочкой MIUI 14. Оперативной памяти в зависимости от конфигурации может быть от 4 до 8 ГБ, а встроенной 128 или 256 ГБ.

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