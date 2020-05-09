«Бюджетный король с квадрокамерой» анонсирован официально

В сети появились первые тизеры, анонсирующие новинку Cubot P40.

Этот смартфон разработчики назвали «бюджетным королем с квадрокамерой».

То есть грядущий аппарат, который к слову представят 18 мая, будет иметь бюджетную цену среди смартфонов с камерой с 4 модулями.

Этот аппарат, как стало известно, будет иметь экран LTPS диагональю 6,2 дюйма. Информации о процессоре пока нет, но сообщается о 4 ГБ оперативной и 128 Гб встроенной памяти.

Основная камера получит основной сенсор на 12 Мп от Sony, а вот для селфи-камеры предложат модуль на 20 Мп Samsung S5K2T7. Работать новый Cubot P40. Будет под управлением Android 10.