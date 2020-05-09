«Бюджетный король с квадрокамерой» анонсирован официально

Меню
Поиск

USD/RUB: 73.87 EUR/RUB: 80 BTC/USD: 8756.9

9 июня : суббота

ТОП новости

Извините. Данных пока нет.

Интервью

В Valve объяснили задержку Half-Life 3

По словам основателя Valve, студия не гонится за финансовыми показателями и не следует правилам игровой индустрии.

Из-за коронавируса Google отменила конференцию для разработчиков I/O 2020

В компании сейчас рассматривают возможность проведения конференции в ином формате.

Apple «обернет» новый iPhone в единый экран

Новые патентные рисунки указывают на «яблочный» аппарат с экраном со всех сторон. То есть это будет смартфон, обернутый дисплеем. 

О пользе фитнес-браслетов и «умных» часов рассказал врач

По мнению кардиолога, часы и браслеты наоборот позволяют следить за здоровьем и мотивируют людей следить за количеством пройдённых шагов, работой сердца и пульса.

Глава Alphabet предлагает создать новые правила для ИИ

Искусственный интеллект может нести угрозу, об чем заявил глава Alphabet Сундар Пичаи.

Колонка эксперта

Пандемия – хороший повод задуматься о новых технологиях

Директор департамента по акселерации направления ТЭК и промышленности Фонда «Сколково» Алексей Борисов – о том, как инновации могут помочь избежать экономического коллапса в реальном секторе

Озвучена распространенная ошибка при зарядке смартфона

При полной зарядке до 100% и продолжительном подключении устройства от сети, происходит более быстрое «старение» аккумулятора.

Weblium конструктор сайтов: бесплатная платформа для создания сайтов нового поколения

Бесплатный конструктор сайтов, работающий по технологии искусственного интеллекта.

Эксперты предрекли 13-процентный рост продаж телевизоров 4K в год

На рост объёмов реализации таких телевизоров повлияет тот факт, что 4К разрешение будет основным стандартом, несмотря на то, что в продаже уже есть модели с разрешением 8К.

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Статьи

Обзоры рынков

«Бюджетный король с квадрокамерой» анонсирован официально

09.05.2020 21:21

В сети появились первые тизеры, анонсирующие новинку Cubot P40. «Бюджетный король с квадрокамерой» анонсирован официально
Этот смартфон разработчики назвали «бюджетным королем с квадрокамерой».

То есть грядущий аппарат, который к слову представят 18 мая, будет иметь бюджетную цену среди смартфонов с камерой с 4 модулями.

Этот аппарат, как стало известно, будет иметь экран LTPS диагональю 6,2 дюйма. Информации о процессоре пока нет, но сообщается о 4 ГБ оперативной и 128 Гб встроенной памяти.

Основная камера получит основной сенсор на 12 Мп от Sony, а вот для селфи-камеры предложат модуль на 20 Мп Samsung S5K2T7. Работать новый Cubot P40. Будет под управлением Android 10.

Просмотры:

Метки:


Криптовалюты

Новинки

Аудио-Видео

Мобильные ПК

Мобильные телефоны

Фото-Видео

Безопасность

Рейтинги