Бюджетный iPhone SE 4 получит фишки iPhone 15 Pro и Pro Max

По последним данным, дизайн нового iPhone SE 4 будет схож с iPhone 14, но в смартфоне будет ряд усовершенствований.

Одним из главных нововведений станет наличие порта USB-C, получившего рабочее название «E85 connector». Он позволит подключать смартфон к 4K HDR-мониторам и проводным сетям с помощью специального адаптера. Хотя поддержки интерфейса Thunderbolt не будет.

Еще одним полезным дополнением станет кнопка Action Button, дебютировавшая в iPhone 15 Pro и предоставляющая более удобное управление.

Вместе с тем производитель вынужден был пойти на компромиссы. Так, задняя камера будет состоять из одного модуля, а вместо функционального Dynamic Island на лицевой стороне остается вырез под Face ID, естественно привычной кнопки Home в аппарате не будет.

Ожидается, что данные усовершенствования повысят привлекательность новинки, несмотря на отсутствие ряда флагманских решений.