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Бюджетный iPhone SE 2020 рекордно подешевел на рынке РФ в 2022 году

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iPhone SE 2020 на российском рынке считается самым доступным смартфонов компании Apple.

На старте продаж этот аппарат со сканером отпечатка пальца оценивался в 39 990 рублей за версию с 64 ГБ памяти. Впрочем, такой ценник держится до сих пор у многих ритейлеров.

Но как пишет Hi-Tech Mail.ru, некоторые продавцы сейчас iPhone SE 2020 продают на 35% дешевле от рекомендованной розничной цены.

Так, есть предложение за 25 тыс. рублей, причем в столичном регионе встречаются цена с минимальной отметкой 24 270 рублей.

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