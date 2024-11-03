Бюджетный игровой монитор Xiaomi G24i вышел на глобальный рынок

Бюджетный игровой монитор Xiaomi G24i теперь доступен для покупки в Европе, Великобритании и США. Напомним недорогой игровой монитор от известной китайской компании был представлен в сентябре.

G24i оснащён 23,8-дюймовой IPS-панелью с разрешением Full HD (1920×1080). Дисплей предлагает широкие углы обзора 178 градусов и максимальную яркость 250 нит. Он также сертифицирован TÜV Low Blue Light, что помогает снизить нагрузку на глаза при длительном использовании.

Монитор имеет типичную контрастность 1000:1, что обеспечивает достойную глубину изображения. Цветопередача охватывает 99% sRGB, что подходит для базовых задач по созданию контента.

С точки зрения производительности, G24i предлагает частоту обновления 180 Гц, время отклика составляет 1 мс. Монитор также поддерживает технологию AMD FreeSync, что помогает избежать разрывов изображения во время игры.

Что касается подключения, G24i имеет один DisplayPort и один HDMI, что может ограничить возможности подключения нескольких мониторов, но соответствует бюджетному формату устройства.

Монитор можно приобрести напрямую у Xiaomi по цене 89,99 фунтов стерлингов в Великобритании и 119,99 евро в ЕС. В США он доступен на Amazon по цене 129,99 долларов.

Источник: gizmochina