Смартфон, который линейке Mi 11 станет самым доступным, уже появился в европейском интернет-магазине.

Так, стало известно, что бюджетный флагманский смартфон Xiaomi Mi 11 Lite оценили в 410 евро, что делает его не таким уже и бюджетным флагманом.

Такая стоимость указана для модели в черном цвете с 6 ГБ оперативной и 128 Гб встроенной памяти.

Как ранее уже сообщалось, новинка будет иметь процессор Snapdragon 775G, аккумулятор на 4 150 мАч, а также основную камеру с модулями на 64, 8 и 5 Мп.

Что касается экрана, то смартфону приписывают плоский дисплей AMOLED с частотой обновления 90 Гц. Другой информации о Xiaomi Mi 11 Lite пока не приводят.