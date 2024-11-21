Бюджетные Motorola G05 и G15 выполнят в дизайне флагманов бренда

В сети появились изображения бюджетных смартфонов Motorola G05 и G15, которые ожидаются в продаже в конце ноября или начале декабря этого года. Если информация подтвердится, обе модели будут иметь флагманский дизайн.

С задней стороны устройства будут похожи на более дорогие модели Motorola G75, Edge 50 Neo и ThinkPhone 25, с плавно интегрированным блоком камер. По слухам, Motorola G05 и G15 будут оснащены основной камерой с разрешением 50 Мп.

Модель G15 получит 4 или 8 ГБ оперативной памяти и внутренний накопитель объемом до 256 ГБ. Смартфон также был замечен в Geekbench с результатами 340/1311 баллов и неназванным восьмиядерным процессором с частотой до 1,7 ГГц.

Motorola G05 ожидается с 4 ГБ ОЗУ и внутренним накопителем на 128 или 256 ГБ, однако информация о модификации с 8 ГБ ОЗУ пока не подтверждена.