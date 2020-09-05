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Бюджет на разработку Cyberpunk 2077 составляет около 120 млн долларов

05.09.2020 09:15

Компания CD Projekt RED, разработчик Cyberpunk 2077, сообщила, что потратила более 121 миллиона долларов на разработку эпической научно-фантастической игры, а также других необъявленных проектов.

В своем новом корпоративном отчете CDPR сообщила, что по состоянию на 30 июня 2020 года она вложила колоссальные 121,09 миллиона долларов в проекты, находящиеся в стадии разработки. Сюда входят Cyberpunk 2077 и его многопользовательский режим, а также необъявленные проекты, которые могут включить новую игру «Ведьмак» для одного игрока.

Cyberpunk 2077 находится в разработке уже много лет, и впервые о ней было объявлено еще в 2012 году. CDPR дважды откладывал выпуск игры; Первоначально планировалось, что он появится в магазинах 16 апреля 2020 года, а затем перенесен на 17 сентября, а затем 19 ноября.

Игра планируется выпустить на PS4, ПК и Xbox One, а в 2021 году будет выпущена версия для PS5 и Xbox Series X.

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