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Быстрое зарядное устройство Huawei 100 Вт получило сертификат 3C в Китае

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Huawei только что получила сертификат 3C в Китае для своего будущего быстрого зарядного устройства на 100 Вт. Номер модели этого зарядного устройства — HW-200500C00, и совсем недавно он был обнаружен в базе данных китайской платформы сертификации.

Ранее в этом месяце Honor запустила серию Honor 50, в которой ее модель Pro поддерживала быструю зарядку 100 Вт. Теперь похоже, что ее бывшая материнская компания также стремится выпустить смартфон с поддержкой быстрой зарядки 100 Вт. Сертификат был замечен известным консультантом Weibo (китайский сайт микроблогов) DigitalChatStation. Судя по данным на веб-сайте, зарядное устройство Huawei на 100 Вт будет поддерживать 20 В при 5 А.

Быстрое зарядное устройство Huawei 100 Вт получило сертификат 3C в Китае

К сожалению, еще неизвестно, какое устройство будет поддерживать эту высокоскоростную зарядку и когда этот смартфон вообще будет запущен. Хотя сертификация подразумевает, что китайский технический гигант, вероятно, планирует телефон, который будет поддерживать высокую скорость зарядки. Недавно компания выпустила серию Huawei P50, которая поддерживает быстрое зарядное устройство мощностью 66 Вт. Другими словами, этот неизвестный будущий смартфон, скорее всего, является флагманом премиум-класса.

Источник — Astera.

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