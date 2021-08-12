Пару месяцев назад Xiaomi анонсировала свои последние решения для быстрой зарядки HyperCharge, продемонстрировав, чего ожидать от своих смартфонов в будущем. Он представил технологию проводной зарядки 200 Вт и технологию беспроводной зарядки 120 Вт.

Недавно сообщалось, что технология Xiaomi HyperCharge может поступить в массовое производство к июню 2022 года и в том же году появится в смартфоне. Теперь в новом отчете также указывается, что технология быстрой зарядки мощностью 200 Вт будет запущена в массовое производство в следующем году.

Что интересно, в отчете утверждается, что смартфон Xiaomi Mi MIX 5 будет первым, который получит поддержку быстрой проводной зарядки мощностью 200 Вт, и намекает, что устройство может быть запущено в следующем году. Он также добавляет, что телефон может не поддерживать технологию быстрой беспроводной зарядки 120 Вт, но будет поставляться с беспроводной зарядкой 50 Вт.

В отчете утверждается, что у Xiaomi есть две флагманские линейки, основная серия которых сосредоточена на обеспечении максимальной производительности и отображения, а также лучшей конфигурации камеры. С другой стороны, серия Mi MIX оснащена экспериментальными технологиями, предлагая инновационные решения, когда дело доходит до дисплея, материалов телефона и зарядки.

Недавно выпущенный Mi MIX 4 поставляется с поддержкой проводной зарядки мощностью 120 Вт, которая была представлена ​​вместе со смартфоном Mi 10 Ultra в прошлом году и до сих пор остается одним из самых быстрых решений для зарядки, доступных для смартфонов. Но флагман этого года, Mi 11 Ultra, ограничен быстрой зарядкой 67 Вт. Из-за этого предполагается, что решение для быстрой зарядки 200 Вт будет доступно на смартфоне Mi MIX 5.

Решение для проводной зарядки Xiaomi HyperCharge 200 Вт способно зарядить аккумулятор емкостью 4000 мАч до 50 процентов всего за три минуты. А чтобы получить 100-процентный заряд батареи, требуется всего восемь минут. С другой стороны, беспроводная зарядка мощностью 120 Вт может зарядить аккумулятор емкостью 4000 мАч до 10 процентов всего за 1 минуту, 50 процентов за 7 минут и 100 процентов всего за 15 минут.

Источник — Astera.