Было озвучено, какие функции появятся у Windows 10 в 2021 году

Компания Microsoft выпустила несколько дней назад второе крупное обновление для Windows 10, на 2020 год, при этом уже тестирует следующее крупное обновление — Windows 10 21H1, которое будет доступно простым пользователям только в 2021 году.

Компания выпустила сборку Insider Preview Build 20241 для участников программы Windows Insiders Testing Program на Dev Channel и поделилась несколькими обновлениями в официальном блоге.

Во-первых, в тестовой сборке заставки для приложений универсальной платформы Windows (UWP) начали адаптироваться к общей теме системы — светлой или темной. Новые заставки появятся для многих системных приложений Microsoft Store, Groove Music, приложения настроек, безопасности Windows, часов, калькулятора, карт и многого другого.

Страница «Оптимизировать диски» также была переработана. Будет предоставлена ​​более подробная информация о накопителях, а также появится раздел для опытных пользователей Advanced View. Система предупредит вас, если старый жесткий диск или твердотельный накопитель начнет работать некорректно, а также посоветует сделать резервную копию информации.

Также на панели задач и в меню «Пуск» есть кнопка «Meet Now», с помощью которой можно начать видеозвонок. Функция использует Skype, но если приложение не установлено, то видеозвонок будет запущен через браузер.