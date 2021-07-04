Всего через пару недель после того, как была обнаружена первая ошибка iPhone Wi-Fi, тот же исследователь безопасности Карл Скоу обнаружил еще одну похожую проблему.

Сегодня Шоу написал в Твиттере, что если iPhone находится в зоне действия сети Wi-Fi с именем «% secretclub% power», то этот iPhone больше не сможет использовать функции Wi-Fi или связанные с Wi-Fi функции. Шуо даже говорит, что эта ошибка сохраняется при сбросе настроек сети.

Похоже, что единственный способ решения этой конкретной проблемы — это полный сброс настроек устройства до заводских.

Более ранняя проблема связана с тем, что iPhone обнаружил сетевое имя с SSiD «% p% s% s% s% s% n» и пользователь пытался подключиться к нему. Однако эту ошибку можно было исправить, сбросив настройки сети iPhone в приложении «Настройки». Эта новая проблема кажется более серьезной, поскольку она может сработать, как только iPhone окажется в зоне действия злонамеренной общедоступной точки доступа Wi-Fi, использующей это отравленное имя.

Очевидно, что лежащие в основе ошибки связаны между собой, поскольку и «% secretclub% power», и «% p% s% s% s% s% n» используют ошибку кодирования строкового формата где-то в основном сетевом стеке iOS.

На данный момент кажется вероятным, что существует гораздо больше вариантов вызывающих ошибки сетевых имен, в которых используются последовательности символов «% s», «% p» и «% n».

С точки зрения отдельного пользователя, лучшая мера предосторожности — просто избегать подключения к сетям Wi-Fi, которые содержат символы процента в своем имени. Затем дождитесь неизбежного обновления программного обеспечения, в котором Apple исправит ошибку ОС, которая вызывает отказ в обслуживании.

Источник — Astera.