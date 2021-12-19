Главная » Новости

BusKill выпустила стирающий все файлы на компьютере USB-кабель

На чтение 1 мин Просмотров 7 Опубликовано

Кабель не нужен обычным пользователям, он станет актуальным для тех, нужно всего за несколько секунд заблокировать компьютер защищенным «ключом» или полностью стереть все файлы.
BusKill представила специальный USB-кабель и программу для него, он позволяет блокировать компьютер в считанные секунды, если к примеру, в компанию с обысками пришла полиция.

Кабель работает с macOS и Windows. На этих ОС кабель только заблокирует компьютер криптографическим ключом, а в случае с Linux есть даже возможность стереть все данные на накопителе.

Цена кабеля начинается от 59 долларов

ASTERA
Выходные данные
Сетевое издание «Астера» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.
Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.
Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86
Электронный адрес редакции: redactor@sorcmedia.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2021 ASTERA
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.