BusKill выпустила стирающий все файлы на компьютере USB-кабель

Кабель не нужен обычным пользователям, он станет актуальным для тех, нужно всего за несколько секунд заблокировать компьютер защищенным «ключом» или полностью стереть все файлы.

BusKill представила специальный USB-кабель и программу для него, он позволяет блокировать компьютер в считанные секунды, если к примеру, в компанию с обысками пришла полиция.

Кабель работает с macOS и Windows. На этих ОС кабель только заблокирует компьютер криптографическим ключом, а в случае с Linux есть даже возможность стереть все данные на накопителе.

Цена кабеля начинается от 59 долларов