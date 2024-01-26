Burger King запустил метавселенную ради привлечения молодежи

Сеть ресторанов быстрого питания Burger King создала свою собственную метавселенную в популярной онлайн-игре Roblox и запустила специальную акцию.

С 24 января по 28 февраля 2024 года посетители ресторанов могут приобрести комбо-набор, который включает картошку, бургер и напиток, а также получить промокод на внутриигровую валюту в размере до 4500 «робаксов».

Новая акция Burger King связана с развитием цифровых каналов и стремлением поддерживать связь с молодой аудиторией.

Создание собственной игровой вселенной под названием «Бургерленд» позволяет посетителям ресторанов принять участие в различных мини-играх, общаться с другими игроками, строить карьеру во внутриигровой иерархии и получать уникальные скины в стиле бренда Burger King.

Акция вызвала большой интерес у фанатов, и многие рестораны Burger King даже в будние дни сталкиваются с многочасовыми очередями.

Это свидетельствует о популярности и успехе инициативы компании в привлечении игровой аудитории и создании уникального взаимодействия между реальным и виртуальным миром.