Букмекеры назвали фаворитов и аутсайдеров РПЛ-2021/2022

Юбилейный, 30-й в истории розыгрыш чемпионата России по футболу обещает болельщикам немало интересной борьбы за награды и выживание. Оценили шансы команд и ведущие букмекеры, принимающие ставки на разные рынки.

Прежде чем составлять прогнозы, нужно узнать, какие букмекерские конторы лучше подходят для ставок на РПЛ. Поможет в этом опытный аналитик Юрий Павленок, который здесь ведет собственный блог с многими интересными материалами беттинговой тематики.

«Зенит» вне конкуренции?

Ведущие российские букмекеры уверены, что «Зениту» не составит труда завоевать 8-й в клубной истории, и четвёртый подряд чемпионский титул. Особых перемен в составе питерцев за летнее межсезонье не произошло, тогда, как основные конкуренты не сильно усилились.

Еще одно весомое преимущество – в отличие от основных соперников, в «Зените» остался прежний тренер Сергей Семак, наладивший хорошую взаимосвязь с футболистами. Команда неплохо провела сборы, несмотря на бродившие слухи о возможном назначении главным тренером Владимира Петковича, который продемонстрировал неплохие результаты со сборной Швейцарией. Дальше слухов разговоры не пошли, да и футболисты, по информации приближенных к клубу источников, не хотят прекращать работу с Семаком.

Букмекеры видят «Зенит» безусловным претендентом №1 на выигрыш первенства, предлагая коэффициенты на уровне 1,4-1,45. Дальше – сплошная яма.

«Спартак» и другие клубы – кто навяжет борьбу «Зениту»?

На втором месте букмекерские аналитики видят московский «Спартак» – ставки на чемпионство самого титулованного клуба в истории чемпионатов России принимаются с котировками от 9,7 до 10,7. Такая огромная разница между главными претендентами на победу в первенстве объясняется просто – москвичи в сезон войдут с новым главным тренером Руи Виторией. Заранее предсказать, как пойдут дела в незнакомом, пока, чемпионате – сложно.

Проведенный период португальца в «Спартаке» ушел на знакомство игроков с видениями коуча и новыми наработками. Дополнительной проблемой может стать пропуск сборов двух футболистов, на которых строилась игра в прошлом сезоне – форварда сборной Швеции Джордана Ларссона и чешского полузащитника Алекса Крала, задержавшихся на ЕВРО-2020. Смогут ли они сразу понять концепцию нового тренера – вопрос, ответ на который получим уже скоро.

Далее расположилась тройка клубов, которая должна бороться за награды – столичные «ЦСКА» и «Локомотив», а также, ФК «Краснодар». Их шансы стать чемпионами оцениваются равными коэффициентами на уровне 15-16 – другими словами, букмекеры вообще не верят, что они способны вступить в борьбу за золотые медали. Еще хуже перспективы московского «Динамо», на которое предлагаются котировки от 24 до 28.

Кто аутсайдеры?

Главным претендентом на вылет видится новичок РПЛ – клуб из Нижнего Новгорода. Букмекеры учли отсутствие опыта руководить командой высшего футбольного дивизиона у Александра Кержакова, который возглавил клуб летом этого года. Помимо этого, в прессу просочилась информация о долгах размером 120 миллионов рублей, которые не выплачены футболистам за предыдущий сезон. Понятное дело, при подобных раскладах рассчитывать на подписание качественных игроков под Премьер-Лигу не стоит – главное, сохранить лидеров, которые добывали путевку в элиту. Коэффициент на вылет «Нижнего Новгорода» около 1,7-1,8.

Больше шансов составить компанию нижегородцам у букмекеров имеют тульский «Арсенал» и еще один клуб, поднявшийся из ФНЛ – самарские «Крылья Советов» (по 2,7-2,9). Далее расположились «Уфа» (3,9-4,2), «Урал» (7,5-8,5) и «Химки» (8,0-9,0).