Bugatti представила «умные» часы для владельцев гиперкаров марки

Bugatti представила «умные» часы для владельцев гиперкаров марки28.05.2021 20:45
Bugatti при поддержке компании VIITA Watches разработала «умные» часы в стиле гиперкара Chiron.
Новинка пока только доступна по полной оплате на площадке коллективного финансирования Kickstarter.
На ней предлагают три версии часов — Bugatti Ceramique Edition One Pur Sport, Bugatti Ceramique Edition One Le Noire и Bugatti Ceramique Edition One Divo.
Все эти часы способны отслеживать 90 спортивных режимов, измерять сердечный ритм и оповещать пользователя об уровнях стресса.
Все технические характеристики серии пока не раскрывают. На страничке указано, что в смарт-часах установлен аккумулятор на 445 мАч, а разрешение экрана составляет 390×390 пикселей, причем дисплей закрывает сапфировое стекло.
В данный момент на Kickstarter фирменные смарт-часы от Bugatti можно заказать по цене 899 до 999 евро. В продаже анонсированная новинка появится только осенью.
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