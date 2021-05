Bugatti представила «умные» часы для владельцев гиперкаров марки

Bugatti при поддержке компании VIITA Watches разработала «умные» часы в стиле гиперкара Chiron.

Новинка пока только доступна по полной оплате на площадке коллективного финансирования Kickstarter.

На ней предлагают три версии часов — Bugatti Ceramique Edition One Pur Sport, Bugatti Ceramique Edition One Le Noire и Bugatti Ceramique Edition One Divo.

Все эти часы способны отслеживать 90 спортивных режимов, измерять сердечный ритм и оповещать пользователя об уровнях стресса.

Все технические характеристики серии пока не раскрывают. На страничке указано, что в смарт-часах установлен аккумулятор на 445 мАч, а разрешение экрана составляет 390×390 пикселей, причем дисплей закрывает сапфировое стекло.

В данный момент на Kickstarter фирменные смарт-часы от Bugatti можно заказать по цене 899 до 999 евро. В продаже анонсированная новинка появится только осенью.