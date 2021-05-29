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Bugatti анонсировала три новые модели умных часов

29.05.2021 14:15

Bugatti обладает признанным профилем качества, совершенства и изысканности в дизайне своих спортивных автомобилей, которые поистине являются знаковыми. В настоящее время компания сотрудничает с часовщиком VIITA, чтобы разработать три модели умных часов, которые будут отражать передовые технологии.

Обе компании рассматривают часы как шедевры. VIITA превратилась в ведущий бренд смарт-часов класса люкс. Ее сочетание с Bugatti отражает общую философию дизайна, заключающуюся в совершенстве и использовании передовых технологий в качестве движущих сил для их продуктов.

Bugatti анонсировала три новые модели умных часов

Три модели новых умных часов от Bugatti носят названия некоторых знаковых брендов производителя роскошных автомобилей, таких как Bugatti Pur Sport, Le Noire и Divo. Все три модели имеют префикс Bugatti Ceramic.

Bugatti анонсировала три новые модели умных часов

Все они обладают некоторыми впечатляющими функциями и функциями. Есть до 90 различных спортивных режимов, датчики здоровья и фитнеса для отслеживания жизненной статистики в любой момент, а также ускорение и GPS. Датчик сердечного ритма двойного назначения измеряет как частоту сердечных сокращений, так и ее вариабельность. Часы Bugatti созданы с высочайшим уровнем точности, высокого класса и комфорта. На выбор предлагается каучуковый ремешок Bugatti или титановый ремешок. Для каждой модели возможны несколько вариантов персонализации и настройки.

Эффектный безель изготовлен из устойчивой к царапинам керамики. Крышка выкована из легкого титана. Аккумулятор умных часов емкостью 445 мАч обеспечивает до двух недель использования. Умные часы Bugatti также оснащены светодиодным сенсорным экраном высокого разрешения 390 x 390 пикселей в корпусе из скульптурного сапфирового стекла.

Bugatti анонсировала три новые модели умных часов

Что касается цены, то часы, конечно, не будут стоить столько же, сколько спортивный автомобиль Bugatti, но будут оценены как роскошные часы благодаря материалам премиум-класса, используемым в их производстве. Они доступны для покупателей по цене 899 евро. Пятилетняя гарантия предоставляется на каждую из моделей, которые предположительно находятся в ограниченном количестве.

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