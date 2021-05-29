Bugatti анонсировала три новые модели умных часов

Bugatti обладает признанным профилем качества, совершенства и изысканности в дизайне своих спортивных автомобилей, которые поистине являются знаковыми. В настоящее время компания сотрудничает с часовщиком VIITA, чтобы разработать три модели умных часов, которые будут отражать передовые технологии.

Обе компании рассматривают часы как шедевры. VIITA превратилась в ведущий бренд смарт-часов класса люкс. Ее сочетание с Bugatti отражает общую философию дизайна, заключающуюся в совершенстве и использовании передовых технологий в качестве движущих сил для их продуктов.

Три модели новых умных часов от Bugatti носят названия некоторых знаковых брендов производителя роскошных автомобилей, таких как Bugatti Pur Sport, Le Noire и Divo. Все три модели имеют префикс Bugatti Ceramic.

Все они обладают некоторыми впечатляющими функциями и функциями. Есть до 90 различных спортивных режимов, датчики здоровья и фитнеса для отслеживания жизненной статистики в любой момент, а также ускорение и GPS. Датчик сердечного ритма двойного назначения измеряет как частоту сердечных сокращений, так и ее вариабельность. Часы Bugatti созданы с высочайшим уровнем точности, высокого класса и комфорта. На выбор предлагается каучуковый ремешок Bugatti или титановый ремешок. Для каждой модели возможны несколько вариантов персонализации и настройки.

Эффектный безель изготовлен из устойчивой к царапинам керамики. Крышка выкована из легкого титана. Аккумулятор умных часов емкостью 445 мАч обеспечивает до двух недель использования. Умные часы Bugatti также оснащены светодиодным сенсорным экраном высокого разрешения 390 x 390 пикселей в корпусе из скульптурного сапфирового стекла.

Что касается цены, то часы, конечно, не будут стоить столько же, сколько спортивный автомобиль Bugatti, но будут оценены как роскошные часы благодаря материалам премиум-класса, используемым в их производстве. Они доступны для покупателей по цене 899 евро. Пятилетняя гарантия предоставляется на каждую из моделей, которые предположительно находятся в ограниченном количестве.