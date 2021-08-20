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Будущие iPad могут иметь прочный корпус из титанового сплава

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Согласно источникам, цитируемым DigiTimes, Apple рассматривает возможность создания будущих iPad с корпусом из титанового сплава, который заменит металл на основе алюминия, используемый в текущих моделях.

Заявление фигурирует в статье, посвященной производству грядущего iPad девятого поколения, который, как сообщается, будет включать в себя приложение PVD (физическое осаждение из паровой фазы) для повышения устойчивости устройств к царапинам.

Будущие iPad могут иметь прочный корпус из титанового сплава

Новый iPad также будет оснащен корпусом из алюминиевого сплава, который будет обработан PVD-покрытием. Источники также сообщили, что Apple рассматривает возможность оснащения iPad металлическим корпусом на основе титана, но высокие затраты на это могут быть неэкономичными на данный момент.

Заявление следует за аналогичным отчетом в прошлом месяце, в котором говорится, что в моделях высокого класса в линейке Apple iPhone 2022 года будет отказано от существующей конструкции корпуса из алюминия и нержавеющей стали в пользу титана из-за большей прочности и долговечности последнего.

Слухи совпадают с недавними исследованиями Apple о жизнеспособности титановых корпусов для своих продуктов, которые включают патенты, связанные с использованием обработанного титана с уникальными свойствами для будущих MacBook, iPad и iPhone.

Источник — Astera.

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