Будущее PlayStation 6: не все ещё готово к цифровой эпохе

Бывший генеральный директор SIE Worldwide Studios Шон Лейден заявил, что полностью цифровое будущее для Sony может быть не так близко, как кажется. В интервью он отметил, что PlayStation 6, вероятно, не станет полностью цифровой консолью.

Лейден подчеркнул, что Sony не сможет выпустить консоль без физических носителей, поскольку компания занимает сильные позиции на мировом рынке, включая регионы, где интернет-соединение может быть проблематичным.

Он отметил, что PlayStation популярна на военных базах и у спортсменов, которым сложно загружать большие объемы данных.

Хотя PlayStation 6 еще не была официально анонсирована, работа над ней уже началась. Консоль будет использовать оборудование AMD, и в разработке находятся две версии SoC, в том числе более доступная, которая может быть применена в менее мощной модели, например, портативном устройстве.