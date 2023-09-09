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Будущая консоль Nintendo Switch 2 может получить 12 ГБ оперативной памяти

Автор На чтение 2 мин Просмотров 14 Опубликовано

Возможно, портативная игровая консоль Nintendo Switch 2 будет представлена раньше ожидаемого. По слухам, Nintendo показала прототип разработчикам на мероприятии Gamescom, хотя официального подтверждения этой информации пока нет. Утечки продолжают раскрывать детали о предстоящей версии Nintendo Switch.

Будущая консоль Nintendo Switch 2 может получить 12 ГБ оперативной памяти

Журналист Universo Nintendo «Necro» Фелипе сообщил на Twitter, что предполагаемая потребительская версия Nintendo Switch 2 будет оснащена 12 ГБ оперативной памяти. Этот показатель в три раза превышает объём оперативной памяти оригинальной консоли, у которой 4 ГБ ОЗУ. Тем не менее, он все еще ниже, чем у PlayStation 5 и Xbox Series X, имеющих по 16 ГБ ОЗУ. Но превышает показатель Xbox Series S, у которой 10 ГБ оперативной памяти. Важно отметить, что Switch 2, вероятно, не будет иметь такие же высокие разрешения или ресурсы, как PS5 или Xbox Series X.

Дополнительный объём оперативной памяти в сравнении с оригинальной Switch позволит Switch 2 запускать более требовательные игры и более эффективно обрабатывать несколько задач одновременно. Ранее уже появлялись слухи о том, что Final Fantasy VII Remake может работать и выглядеть как игра для PlayStation 5 на разработчикском наборе для Switch 2, и что процесс портирования игры был быстр и прост.

Согласно неофициальной информации, Nintendo планирует выпустить Switch 2 во второй половине 2024 года, однако предварительная анонсирование может произойти раньше.

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