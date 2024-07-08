Британские ученые создали портативный очиститель воздуха Aerate, его носят на шее

Британские ученые из Лафборо разработали инновационное устройство для очистки воздуха, которое можно носить на шее и назвали его Aerate.

Этот портативный очиститель воздуха представляет особую ценность для жителей крупных городов, особенно для тех, кто часто пользуется метро.

Исследователи из университета обнаружили, что уровень вредных твердых частиц PM 2,5 в воздухе метро может превышать безопасные нормы, установленные Всемирной организацией здравоохранения. Причиной этого является износ колес поездов и тормозных систем, что приводит к загрязнению воздуха.

Такая ситуация может оказывать негативное влияние на здоровье легких и сердечно-сосудистой системы пассажиров. Новое устройство Aerate разработано специально для решения этой проблемы.

Aerate выглядит как большие наушники, но предназначено для ношения на шее. В его состав входят два небольших вентилятора, способных вращаться со скоростью до 5500 оборотов в минуту и притягивать воздух вблизи лица пользователя.

Затем воздух проходит через специальные фильтры, созданные из особого материала, которые эффективно улавливают мельчайшие частицы и обеспечивают выход очищенного воздуха.

Каждый фильтр имеет ресурс до 40 часов непрерывного использования. Aerate может быть сопряжен с мобильным приложением, которое предоставляет информацию о работе устройства и состоянии фильтров, а также отправляет уведомления о необходимости замены фильтров.

В некоторых городах приложение создает карты, основанные на данных от устройств, позволяя пассажирам определить самые загрязненные участки метро. Эта информация может быть использована для корректировки маршрутов путешествия.

Создатели Aerate утверждают, что проведенные испытания показали успешную эффективность их технологии в борьбе с загрязненным воздухом.

На данный момент устройство существует только в виде прототипа, и информация о его выходе на рынок пока не раскрывается. Разработчики очистителя надеются, что их изобретение поможет не только владельцам устройства, но и другим пассажирам метро улучшить качество воздуха и заботиться о своем здоровье.